Биография

Кэти Миксон — знаменитая американская актриса. Родилась во Флориде 30 марта 1981 года. Училась в школе изящных искусств в Бирмингеме и окончила престижную частную школу гуманитарных наук Пенсаколы. Получила диплом бакалавра изобразительных искусств из Carnegie Mellon. Карьера в кино началась для Кэти Миксон с второстепенных ролей в таких кинофильмах, как «Тихая» 2005 года, «Четыре Рождества» 2008 года и «Состояние дел» 2009 года. Главная женская роль пришла к актрисе в телесериале «На восток и вниз». С 2010 по 2016 год играла роль Вики Флинн в ситкоме «Майк и Молли», которая сделала ее популярной на весь мир. Также у нее были и значительные драматические роли в кинофильмах Take Shelter и Drive Angry 2011 года, Hell or High Water 2016 года, а также она озвучивала одного из персонажей в Minions. Снималась в телесериале «Американская домохозяйка».