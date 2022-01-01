Марлоу (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Лиам Нисон играет знаменитого героя книг Рэймонда Чандлера в новом детективе режиссера «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Конец 30-х годов XX века. К детективу Филипу Марлоу обращается Клэр Кавендиш — загадочная женщина, разыскивающая своего возлюбленного, художника-реквизитора Ника Петерсона. Он исчез два месяца назад, но Клэр уверена, что Ник все еще жив — она видела его в Мексике. Марлоу приступает к тщательному расследованию, допрашивая множество свидетелей, в том числе и мать своей клиентки, Дороти Куинкэннон, бывшую кинозвезду. С каждой новой уликой тайна кажется все запутаннее. Сможет ли герой Нисона раскрыть дело, расскажет фильм «Марлоу» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Нил
Джордан
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- Актёр
Иэн
Харт
- Актёр
Колм
Мини
- ДМАктриса
Даниэла
Мелшиор
- Актёр
Алан
Камминг
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ШКАктриса
Шана
Керслейк
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- Сценарист
Нил
Джордан
- ДБСценарист
Джон
Бэнвилл
- РЧСценарист
Рэймонд
Чандлер
- ПХПродюсер
Патрик
Хиблер
- КАПродюсер
Колетт
Агиляр
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ШХОператор
Шави
Хименес
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс