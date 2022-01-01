Марлоу (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Лиам Нисон играет знаменитого героя книг Рэймонда Чандлера в новом детективе режиссера «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Конец 30-х годов XX века. К детективу Филипу Марлоу обращается Клэр Кавендиш — загадочная женщина, разыскивающая своего возлюбленного, художника-реквизитора Ника Петерсона. Он исчез два месяца назад, но Клэр уверена, что Ник все еще жив — она видела его в Мексике. Марлоу приступает к тщательному расследованию, допрашивая множество свидетелей, в том числе и мать своей клиентки, Дороти Куинкэннон, бывшую кинозвезду. С каждой новой уликой тайна кажется все запутаннее. Сможет ли герой Нисона раскрыть дело, расскажет фильм «Марлоу» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.



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