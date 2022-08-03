Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный фильм «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» — продолжение истории о том, как даже самая безобидная вечеринка может обернуться катастрофой.
Фил, Стю и Алан отправляются в Таиланд, чтобы отпраздновать грядущую свадьбу Стю. Вечер начинается спокойно: семейный ужин, коктейли на пляже и обещание держать ситуацию под контролем. Но на следующее утро друзья просыпаются в грязной комнате в Бангкоке без памяти о прошедшей ночи… и без младшего брата невесты. Герои стараются восстановить события, но их затягивает в водоворот безумных приключений с обезьянами, якудза, татуировками и сомнительными заведениями. Каждый шаг только запутывает ситуацию, а времени до свадьбы остается все меньше.
Искрометный юмор, бешеный ритм и абсурдные повороты — все то, за что зрители полюбили первую часть, есть и в «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Смотреть этот фильм стоит, если вам по душе безбашенные комедии о дружбе и последствиях плохих решений.
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Кен
Жонг
- МЛАктёр
Мэйсон
Ли
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Джейми
Чон
- НСАктёр
Нирут
Сиричаня
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- САСценарист
Скот
Армстронг
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- Сценарист
Джон
Лукас
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- ДГПродюсер
Джозеф
Гарнер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Гришечкин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек