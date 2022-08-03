Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (фильм, 2011) смотреть онлайн

Комедийный фильм «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» — продолжение истории о том, как даже самая безобидная вечеринка может обернуться катастрофой.



Фил, Стю и Алан отправляются в Таиланд, чтобы отпраздновать грядущую свадьбу Стю. Вечер начинается спокойно: семейный ужин, коктейли на пляже и обещание держать ситуацию под контролем. Но на следующее утро друзья просыпаются в грязной комнате в Бангкоке без памяти о прошедшей ночи… и без младшего брата невесты. Герои стараются восстановить события, но их затягивает в водоворот безумных приключений с обезьянами, якудза, татуировками и сомнительными заведениями. Каждый шаг только запутывает ситуацию, а времени до свадьбы остается все меньше.



Искрометный юмор, бешеный ритм и абсурдные повороты — все то, за что зрители полюбили первую часть, есть и в «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Смотреть этот фильм стоит, если вам по душе безбашенные комедии о дружбе и последствиях плохих решений.

