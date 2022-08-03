Люди в черном 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм «Люди в черном 2» — продолжение комедийного боевика, который покорил зрителей по всему миру! В новом фильме Барри Зонненфельда к актерам присоединились Розарио Доусон и Майкл Джексон.



Пять лет спустя после первой части Джей, будучи ведущим агентом секретной организации, сталкивается с очередной угрозой для человечества. Приняв облик сексапильной фотомодели, коварная Серлина начинает охоту за артефактом, который поможет ей уничтожить Землю. Джей уверен, что не сможет помешать врагу без помощи бывшего напарника, однако Кей давно отошел от дел и работает теперь почтальоном в маленьком городке. Кроме того, Кей совершенно ничего не помнит о службе. Джею предстоит невозможное: убедить агента, потерявшего память, вернуться к миссии по спасению Земли...



Сможет ли Джей остановить Серлину и предотвратить гибель человечества? Узнаете, когда начнете смотреть «Люди в черном 2» онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink без рекламы!

