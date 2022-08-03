Люди в черном 2 (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Люди в черном 2» — продолжение комедийного боевика, который покорил зрителей по всему миру! В новом фильме Барри Зонненфельда к актерам присоединились Розарио Доусон и Майкл Джексон.
Пять лет спустя после первой части Джей, будучи ведущим агентом секретной организации, сталкивается с очередной угрозой для человечества. Приняв облик сексапильной фотомодели, коварная Серлина начинает охоту за артефактом, который поможет ей уничтожить Землю. Джей уверен, что не сможет помешать врагу без помощи бывшего напарника, однако Кей давно отошел от дел и работает теперь почтальоном в маленьком городке. Кроме того, Кей совершенно ничего не помнит о службе. Джею предстоит невозможное: убедить агента, потерявшего память, вернуться к миссии по спасению Земли...
Сможет ли Джей остановить Серлину и предотвратить гибель человечества? Узнаете, когда начнете смотреть «Люди в черном 2» онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink без рекламы!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Детектив
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Барри
Зонненфельд
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Уилл
Смит
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Рип
Торн
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- ДКАктёр
Джек
Келер
- Актёр
Дэвид
Кросс
- БФСценарист
Бэрри
Фэнаро
- ЛКСценарист
Лоуэлл
Каннингем
- РГСценарист
Роберт
Гордон
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- МХПродюсер
Марк
Хеймс
- СКПродюсер
Стефани
Кемп
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- АХХудожник
Алек
Хэммонд
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман