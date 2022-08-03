Люди Икс: Апокалипсис
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Люди Икс: Апокалипсис

Люди Икс: Апокалипсис (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.62016, X-Men: Apocalypse
Фантастика, Боевик138 мин12+

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О фильме

События «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс: Апокалипсис»