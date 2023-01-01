Биография

Джош Хелман — известный австралийский актер, прославившийся своими ролями в боевиках и приключенческих лентах. Родился 22 февраля 1986 года в городе Аделаида. Начал сниматься в развлекательных телешоу на австралийском телевидении с 2007 года. После нескольких удачных повторяющихся ролей снимается в короткометражном фильме, после чего его приглашают участвовать в американском телешоу The pacific — «Тихий океан». Так начинается карьера профессионального актера боевиков и приключений. Роли Джоша Хелмана в боевиках «Люди X» и «Безумный Макс» стали известны всему миру кино. После съемок в нескольких американских шоу, он возвращается в Австралию, чтоб продолжить работу актера. Фильмы Джоша Хелмана австралийского производства делают из него профессионала и развивают талант — «Агентство Герша» и «Джек Ричар». Новых ролей в американском кинематографе ему не приходится ждать долго, 2014-2015 годы стали его триумфом. Всего фильмография топового киноактера включает в себя 29 ролей. В 2017 году актер сам пишет сценарий и снимает фильм «Кейт не умеет плавать», реализуя свои творческие устремления. В то же время продолжает активно сниматься в фильмах, самые известные из которых — «Плоть и кости», сериалы «Сосны», «Падение». Последняя из вышедших на экраны работ — «Шериф» 2019 года.