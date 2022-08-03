Люди Икс: Апокалипсис HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

События «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом...



