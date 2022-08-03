Люди Икс: Апокалипсис HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, X-Men: Apocalypse
Фантастика, Боевик138 мин12+
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О фильме
События «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Эван
Питерс
- Актёр
Джош
Хелман
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- Актёр
Тай
Шеридан
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- Сценарист
Брайан
Сингер
- Сценарист
Майкл
Догерти
- ДХСценарист
Дэн
Харрис
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- ХППродюсер
Хатч
Паркер
- Продюсер
Брайан
Сингер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КАХудожница
Кэролайн
Алдер
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ЖГХудожник
Жофруа
Гослен
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- Композитор
Джон
Оттмен