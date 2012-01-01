Любовь по-взрослому (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, This Is 40
Драмы, Мелодрамы128 мин18+
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Сюжет
Продолжение комедии «Немножко беременна» 2007 года. Взгляд на жизнь Пита и Дебби спустя несколько лет после событий первого фильма: к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актёр
Джон
Литгоу
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актёр
Крис
О’Дауд
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- ШЙАктриса
Шарлин
Йи
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- ЛГПродюсер
Лиза
Голдберг
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон