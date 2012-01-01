Любовь по-взрослому
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Любовь по-взрослому

Любовь по-взрослому (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.82012, This Is 40
Драмы, Мелодрамы128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Продолжение комедии «Немножко беременна» 2007 года. Взгляд на жизнь Пита и Дебби спустя несколько лет после событий первого фильма: к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь по-взрослому»

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