Любовь по-взрослому (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение комедии «Немножко беременна» 2007 года. Взгляд на жизнь Пита и Дебби спустя несколько лет после событий первого фильма: к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы.



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