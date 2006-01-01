Любовь-морковь (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Классическая комедия про обмен телами, снятая Александром Стриженовым, с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Спустя семь лет брака искусствоведка Марина и адвокат Андрей оказываются на грани развода. Увидев рекламу семейного психолога, доктора Когана, спасшего немало именитых пар, супруги решают попробовать реанимировать отношения. Эффект от консультации у гуру действительно превосходит все ожидания – наутро Марина просыпается в мужском теле, а Андрей – в женском. Героям предстоит в буквальном смысле почувствовать себя в шкуре друг друга и преодолеть не только семейный кризис, но и кризис идентичности. Наблюдать за удивительными трансформациями персонажей вы можете, начав смотреть фильм «Любовь-морковь» (2006) онлайн в сервисе Wink.



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