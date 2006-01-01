Любовь-морковь (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Классическая комедия про обмен телами, снятая Александром Стриженовым, с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Спустя семь лет брака искусствоведка Марина и адвокат Андрей оказываются на грани развода. Увидев рекламу семейного психолога, доктора Когана, спасшего немало именитых пар, супруги решают попробовать реанимировать отношения. Эффект от консультации у гуру действительно превосходит все ожидания – наутро Марина просыпается в мужском теле, а Андрей – в женском. Героям предстоит в буквальном смысле почувствовать себя в шкуре друг друга и преодолеть не только семейный кризис, но и кризис идентичности. Наблюдать за удивительными трансформациями персонажей вы можете, начав смотреть фильм «Любовь-морковь» (2006) онлайн в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Стриженов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Евгений
Стычкин
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Михаил
Козаков
- АСАктёр
Александр
Стриженов
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- ДДАктриса
Дарья
Дроздовская
- Актриса
Ольга
Орлова
- Актёр
Виталий
Хаев
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- АССценарист
Александр
Стриженов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- Сценарист
Александр
Олейников
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Александр
Олейников
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков