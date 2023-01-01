Биография

Ольга Орлова — российская певица, актриса, телеведущая. Популярность получила, будучи участницей музыкального коллектива «Блестящие». Родилась в Москве 13 ноября 1977 года. В детстве Ольга училась игре на фортепиано в музыкальной школе. В начале 90-х впервые поучаствовала в съемках фильма. Также в подростковом возрасте она снималась в музыкальных клипах. После окончания школы Ольга поступила на экономический факультет. В 1995 году стала солисткой группы «Блестящие». Через 5 лет ушла из коллектива и начала выступать сольно. С 2007 по 2015 год Ольга Орлова не появлялась на сцене. В этот период она занята съемками в кино и игрой в театре. Ольгу можно увидеть в таких кинолентах, как «Золотой век», «Любовь-морковь», «Моя безумная семья». Вела популярное телевизионное шоу «Дом-2».