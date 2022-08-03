Любовь-морковь 3
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Детям
Любовь-морковь 3

Любовь-морковь 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Любовь-морковь 3
Комедия, Кино для детей93 мин0+

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О фильме

В семье Голубевых — опять стихийное бедствие. Без предупреждения к ним нагрянула теща — утонченная любительница музыки и поэзии. А за ней свекор — бравый полковник, простой как Устав Вооруженных сил.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Кино для детей
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь-морковь 3»