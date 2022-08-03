Любовь-морковь 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Любовь-морковь 3
Комедия, Кино для детей93 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В семье Голубевых — опять стихийное бедствие. Без предупреждения к ним нагрянула теща — утонченная любительница музыки и поэзии. А за ней свекор — бравый полковник, простой как Устав Вооруженных сил.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.8 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Актриса
Алина
Булынко
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Андрей
Ургант
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- Сценарист
Александр
Олейников
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Олейников
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Кирилл
Козаков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АОХудожник
Александр
Осипов
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- АГОператор
Артур
Гимпель
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник