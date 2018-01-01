Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю тебя, чувак»

Режиссёры

Джон Гамбург

John Hamburg
Режиссёр

Актёры

Пол Радд

Paul Rudd
АктёрPeter Klaven
Джейсон Сигел

Jason Segel
АктёрSydney Fife
Рашида Джонс

Rashida Jones
АктрисаZooey Rice
Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрRobbie Klaven
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрOswald Klaven
Джейн Кертин

Jane Curtin
АктрисаJoyce Klaven
Джон Фавро

Jon Favreau
АктёрBarry
Джейми Прессли

Jaime Pressly
АктрисаDenise
Азиз Ансари

Aziz Ansari
АктёрEugene
Лу Ферриньо

Lou Ferrigno
Актёр

Сценаристы

Джон Гамбург

John Hamburg
Сценарист

Продюсеры

Дональд Де Лайн

Donald De Line
Продюсер
Джон Гамбург

John Hamburg
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Лиса Эванс

Leesa Evans
Художница

Монтажёры

Уильям Керр

William Kerr
Монтажёр

Операторы

Лоуренс Шер

Lawrence Sher
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор