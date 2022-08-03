Люблю тебя, чувак (фильм, 2009) смотреть онлайн

Успешный риэлтор Питер Клэйвен наконец-то сделал предложение женщине своей мечты и тут же столкнулся с неожиданной проблемой. У него нет лучшего друга, которому можно поручить важную миссию шафера на свадьбе. После череды специфических свиданий Питер наконец-то нашeл подходящего человека, полную себе противоположность, Сиднея. Да вот только благодаря новому другу Питер понял, что жил не правильно и по-настоящему не умел веселиться… и, похоже, передумал жениться.

