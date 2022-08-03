Люблю тебя, чувак (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, I Love You, Man
Мелодрама, Комедия100 мин18+
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О фильме
Успешный риэлтор Питер Клэйвен наконец-то сделал предложение женщине своей мечты и тут же столкнулся с неожиданной проблемой. У него нет лучшего друга, которому можно поручить важную миссию шафера на свадьбе. После череды специфических свиданий Питер наконец-то нашeл подходящего человека, полную себе противоположность, Сиднея. Да вот только благодаря новому другу Питер понял, что жил не правильно и по-настоящему не умел веселиться… и, похоже, передумал жениться.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джон
Гамбург
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Рашида
Джонс
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Джейн
Кертин
- Актёр
Джон
Фавро
- ДПАктриса
Джейми
Прессли
- Актёр
Азиз
Ансари
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- Сценарист
Джон
Гамбург
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- Продюсер
Джон
Гамбург
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро