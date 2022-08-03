Люблю тебя, чувак
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Люблю тебя, чувак

Люблю тебя, чувак (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, I Love You, Man
Мелодрама, Комедия100 мин18+

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О фильме

Успешный риэлтор Питер Клэйвен наконец-то сделал предложение женщине своей мечты и тут же столкнулся с неожиданной проблемой. У него нет лучшего друга, которому можно поручить важную миссию шафера на свадьбе. После череды специфических свиданий Питер наконец-то нашeл подходящего человека, полную себе противоположность, Сиднея. Да вот только благодаря новому другу Питер понял, что жил не правильно и по-настоящему не умел веселиться… и, похоже, передумал жениться.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Люблю тебя, чувак»