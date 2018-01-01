Биография

Джейми Прессли — американская актриса, известна также как модель. Удостоена наград «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник». Родилась в городе Кинстон, штат Северная Каролина, 18 июля 1977 года. Подростковый возраст Джейми связан с карьерой фотомодели. Также она всерьез занималась танцами и гимнастикой, но однажды получила приглашение сняться в сериале «Прыжок». В 20 лет актриса снялась в фильме «Ядовитый плющ: Новое совращение». После этого последовали роли в бюджетных проектах, съемки в Playboy и Maxim. Также Джейми рекламировала пижамы, выступала с группой Pussycat Dolls. В ее биографии — эпизодическая роль в «Зачарованных», съемки в клипах Мэрилина Мэнсона, Dave Matthews Band, YoungBloodZ и Aerosmith. Полноценная слава пришла к актрисе после роли в ситкоме «Меня зовут Эрл» — это подтверждено не только симпатиями фанатов, но и номинациями на профильную премию «Эмми». В основном актриса снимается в триллерах и комедиях, озвучивает мультфильмы — голосом Джейми говорит персонаж Сэди в сериале «Конь БоДжек».