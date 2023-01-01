Молли и ботан
Wink
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Молли и ботан
8.12023, The Re-Education of Molly Singer
Комедии114 мин18+
30-летняя Молли возвращается в колледж, чтобы спасти сына начальницы от репутации лузера. Комедия о лучших годах в жизни
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Молли и ботан (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

30-летняя юристка возвращается в университет, чтобы помочь сыну начальницы перестать быть ботаном. Смелая комедия о прелестях студенческой жизни.

У Молли остались самые светлые воспоминания о времени, проведенном в университете Барнетт: бесконечные вечеринки и популярность среди однокурсников сделали ее студенческие годы незабываемыми. К сожалению, карьера юристки не задалась: Молли проигрывает важное дело. Однако ее начальница Бренда готова дать ей второй шанс, пусть и с одним условием. Взамен девушка должна вернуться в Барнетт, притвориться студенткой и помочь ее сыну Эллиоту завоевать репутацию. Молли с радостью соглашается и вместе со своим другом Олли отправляется на место, твердо вознамерившись поработать над самооценкой Эллиота и свести его с девушкой мечты. Но для этого Молли предстоит объявить настоящую войну местному задире Стю и его прихвостням.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молли и ботан»

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