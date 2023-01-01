Молли и ботан (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
30-летняя юристка возвращается в университет, чтобы помочь сыну начальницы перестать быть ботаном. Смелая комедия о прелестях студенческой жизни.
У Молли остались самые светлые воспоминания о времени, проведенном в университете Барнетт: бесконечные вечеринки и популярность среди однокурсников сделали ее студенческие годы незабываемыми. К сожалению, карьера юристки не задалась: Молли проигрывает важное дело. Однако ее начальница Бренда готова дать ей второй шанс, пусть и с одним условием. Взамен девушка должна вернуться в Барнетт, притвориться студенткой и помочь ее сыну Эллиоту завоевать репутацию. Молли с радостью соглашается и вместе со своим другом Олли отправляется на место, твердо вознамерившись поработать над самооценкой Эллиота и свести его с девушкой мечты. Но для этого Молли предстоит объявить настоящую войну местному задире Стю и его прихвостням.
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Информация
Рейтинг
- ЭПРежиссёр
Энди
Палмер
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- ДПАктриса
Джейми
Прессли
- ХРАктриса
Холлэнд
Роден
- НСАктёр
Нико
Сантос
- СРАктриса
Сьерра
Рамирес
- ЗШАктёр
Зак
Ширер
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- ДМАктёр
Джоэль
Майкли
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- ТМСценарист
Тодд
М. Фридман
- ТМПродюсер
Тодд
М. Фридман
- ЭБПродюсер
Эллиотт
Баркер
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ТЭХудожница
Тора
Эфф
- ТР�Монтажёр
Тим
Раш
- ФВОператор
Филип
Вандевал