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Любить по-русски 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Любить по-русски 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любить по-русски 2»

Режиссёры

Евгений Матвеев

Евгений Матвеев

Режиссёр

Актёры

Евгений Матвеев

Евгений Матвеев

АктёрВалерьян Петрович Мухин
Галина Польских

Галина Польских

АктрисаКатерина Ивановна
Никита Джигурда

Никита Джигурда

АктёрВиктор Курлыгин
Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

АктрисаТатьяна
Ольга Егорова

Ольга Егорова

АктрисаПолина
Георгий Мартиросян

Георгий Мартиросян

АктёрГаврилов
Александр Потапов

Александр Потапов

АктёрЕгоров
Федор Сухов

Федор Сухов

Актёротец Василий
Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко

АктрисаЗинаида Георгиевна Широкова
Анатолий Котенёв

Анатолий Котенёв

Актёрполковник Рубашкин

Сценаристы

Валентин Черных

Валентин Черных

Сценарист

Продюсеры

Виктор Глухов

Виктор Глухов

Продюсер
Сергей Мелькумов

Сергей Мелькумов

Продюсер
Елена Яцура

Елена Яцура

Продюсер
Эрик Вайсберг

Эрик Вайсберг

Продюсер

Монтажёры

Мария Карева

Мария Карева

Монтажёр

Операторы

Юрий Любшин

Юрий Любшин

Оператор

Композиторы

Владимир Комаров

Владимир Комаров

Композитор