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Лунтик и его друзья. Закаливание

Лунтик и его друзья. Закаливание (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Закаливание
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Это история о маленьком и забавном сиренево-розовом существе с четырьмя ушами, которое прилетело к нам на Землю с Луны. Его зовут — Лунтик и на Земле его ждут веселые приключения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Закаливание»