Wink
Фильмы
Лунтик и его друзья. Выше солнца

Лунтик и его друзья. Выше солнца (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Выше солнца
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кузя пытается перепрыгнуть солнце, но у него это не получается. А потом, когда идет небольшой дождик, образуется много луж, в них отражается солнце, и только тогда у него и друзей получается перепрыгнуть солнце.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Выше солнца»