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Лунтик и его друзья. Симулянт

Лунтик и его друзья. Симулянт (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Симулянт
Мультфильм, Приключения5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

На поляне предполагается строительство водопровода, а этому должна предшествовать большая уборка. Капа обещает приготовить роскошное чаепитие для всех участников работ. Расстроенному Кузе приходит в голову блестящая, как ему кажется, мысль: сказаться больным и выздороветь как раз к чаепитию...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Симулянт»