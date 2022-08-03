Лунтик и его друзья. Симулянт (фильм, 2011) смотреть онлайн

На поляне предполагается строительство водопровода, а этому должна предшествовать большая уборка. Капа обещает приготовить роскошное чаепитие для всех участников работ. Расстроенному Кузе приходит в голову блестящая, как ему кажется, мысль: сказаться больным и выздороветь как раз к чаепитию...

