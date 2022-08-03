Лунтик и его друзья. Насорили (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гусеницы сказали, что наводить красоту и порядок — это ерунда, потому что все равно потом будет беспорядок намусорили на холме, вскоре испачкались, извалялись в мусоре и бумажках и благодаря этому наконец-то поняли, что красота и порядок лучше, чем грязь и беспорядок.

