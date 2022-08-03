Лунтик и его друзья. Наоборот (фильм, 2011) смотреть онлайн

Малыши сделали горку из камней и укрыли ее листьями – вот здорово получилось! Но вредным гусеницам все хочется делать наоборот, и они сломали горку. Ах, так? Ну и делайте все наоборот! Лунтик с друзьями придумали способ, как заставить гусениц работать.

