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Лунтик и его друзья. Наоборот

Лунтик и его друзья. Наоборот (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Наоборот
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Малыши сделали горку из камней и укрыли ее листьями – вот здорово получилось! Но вредным гусеницам все хочется делать наоборот, и они сломали горку. Ах, так? Ну и делайте все наоборот! Лунтик с друзьями придумали способ, как заставить гусениц работать.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Наоборот»