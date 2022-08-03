Лунтик и его друзья. Масло (фильм, 2011) смотреть онлайн

Баба Капа выжала масло из цветов. Лунтик случайно его опрокинул, и друзья выяснили, что на нeм здорово кататься. Они сами выжали масло и разлили его на поляне. Это принесло всем друзьям, кто катался, большое веселье, а тем кто вовсе не катался, множество неприятностей.

