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Лунтик и его друзья. Масло

Лунтик и его друзья. Масло (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Лунтик и его друзья. Масло
Мультфильм, Приключения5 мин18+

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О фильме

Баба Капа выжала масло из цветов. Лунтик случайно его опрокинул, и друзья выяснили, что на нeм здорово кататься. Они сами выжали масло и разлили его на поляне. Это принесло всем друзьям, кто катался, большое веселье, а тем кто вовсе не катался, множество неприятностей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунтик и его друзья. Масло»