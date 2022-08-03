Лунтик и его друзья. Что рисовать (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лунтик не знает, что рисовать на тарелке. Кто-то думает о ракушках, кто-то о рыбах, кто-то о пиявке. Гусеницы нарисавали траву, Мила - цветы, бабочки - узоры, Кузя - небо, а Лунтик - земляничку.

