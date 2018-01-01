Wink
Лига справедливости Зака Снайдера
Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»

Режиссёры

Зак Снайдер

Zack Snyder
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрBatman / Bruce Wayne
Галь Гадот

Gal Gadot
АктрисаWonder Woman / Diana Prince
Генри Кавилл

Henry Cavill
АктёрSuperman / Clark Kent
Джейсон Момоа

Jason Momoa
АктёрAquaman / Arthur Curry
Эзра Миллер

Ezra Miller
АктёрThe Flash / Barry Allen
Рэй Фишер

Ray Fisher
АктёрCyborg / Victor Stone
Эми Адамс

Amy Adams
АктрисаLois Lane
Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрAlfred
Дайан Лэйн

Diane Lane
АктрисаMartha Kent
Джаред Лето

Jared Leto
АктёрThe Joker

Сценаристы

Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист

Продюсеры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Продюсер
Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Денис Шведов

Актёр дубляжа
Денис Яковлев

Актёр дубляжа

Художники

Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Сэмюэл Лик

Samuel Leake
Художник
Кит Пэйн

Keith Pain
Художник
Майкл Уилкинсон

Michael Wilkinson
Художник
Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник

Монтажёры

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр
Карлос М. Кастильон

Carlos M. Castillón
Монтажёр
Доди Дорн

Dody Dorn
Монтажёр

Композиторы

Junkie XL

Композитор