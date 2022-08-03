8.72021, Zack Snyder's Justice League
Фантастика, Боевик232 мин18+
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Лига справедливости Зака Снайдера (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Супермен мeртв. Брюс Уэйн винит в этом себя и решает собрать команду героев, которая бы смогла защитить человечество от внешних опасностей. Тем временем на Землю готовится масштабное вторжение: Степпенвулф, изгнанный с планеты Апоколипс, вместе с армией парадемонов начинает охоту за Материнскими кубами. Это мощные артефакты, способные преобразить Землю, сделав ее подобной родной планете Дарксайда, военачальника Степпенвулфа. Только Лига справедливости — Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и Киборг — способна противостоять захватчикам.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время232 мин / 03:52
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Бен
Аффлек
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актёр
Генри
Кавилл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актёр
Эзра
Миллер
- РФАктёр
Рэй
Фишер
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Джаред
Лето
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- Продюсер
Бен
Аффлек
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Денис
Шведов
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- СЛХудожник
Сэмюэл
Лик
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- КММонтажёр
Карлос
М. Кастильон
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- JXКомпозитор
Junkie
XL