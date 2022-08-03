Лига справедливости Зака Снайдера
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Фильмы
Лига справедливости Зака Снайдера
8.72021, Zack Snyder's Justice League
Фантастика, Боевик232 мин18+

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Лига справедливости Зака Снайдера (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Супермен мeртв. Брюс Уэйн винит в этом себя и решает собрать команду героев, которая бы смогла защитить человечество от внешних опасностей. Тем временем на Землю готовится масштабное вторжение: Степпенвулф, изгнанный с планеты Апоколипс, вместе с армией парадемонов начинает охоту за Материнскими кубами. Это мощные артефакты, способные преобразить Землю, сделав ее подобной родной планете Дарксайда, военачальника Степпенвулфа. Только Лига справедливости — Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и Киборг — способна противостоять захватчикам.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
232 мин / 03:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»