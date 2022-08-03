Супермен мeртв. Брюс Уэйн винит в этом себя и решает собрать команду героев, которая бы смогла защитить человечество от внешних опасностей. Тем временем на Землю готовится масштабное вторжение: Степпенвулф, изгнанный с планеты Апоколипс, вместе с армией парадемонов начинает охоту за Материнскими кубами. Это мощные артефакты, способные преобразить Землю, сделав ее подобной родной планете Дарксайда, военачальника Степпенвулфа. Только Лига справедливости — Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и Киборг — способна противостоять захватчикам.

