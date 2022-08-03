Лига справедливости (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Justice League
Фантастика, Боевик115 мин18+
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О фильме
Супермен, Бэтмэн, Чудо-женщина и Аквамэн объединяются в мощнейший отряд. Только так они смогут предотвратить угрозу, непосильную даже для величайших супергероев.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Эми
Адамс
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актёр
Эзра
Миллер
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- РФАктёр
Рэй
Фишер
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актриса
Конни
Нильсен
- КТСценарист
Крис
Террио
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- Сценарист
Джосс
Уидон
- Продюсер
Бен
Аффлек
- КТПродюсер
Крис
Террио
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- СЛХудожник
Сэмюэл
Лик
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман