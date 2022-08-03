Лига справедливости
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Лига справедливости

Лига справедливости (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Justice League
Фантастика, Боевик115 мин18+

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О фильме

Супермен, Бэтмэн, Чудо-женщина и Аквамэн объединяются в мощнейший отряд. Только так они смогут предотвратить угрозу, непосильную даже для величайших супергероев.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости»