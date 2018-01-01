Wink
Фильмы
Лига справедливости
Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости»

Режиссёры

Зак Снайдер

Zack Snyder
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрBatman / Bruce Wayne
Генри Кавилл

Henry Cavill
АктёрSuperman / Clark Kent
Эми Адамс

Amy Adams
АктрисаLois Lane
Галь Гадот

Gal Gadot
АктрисаWonder Woman / Diana Prince
Эзра Миллер

Ezra Miller
АктёрThe Flash / Barry Allen
Джейсон Момоа

Jason Momoa
АктёрAquaman / Arthur Curry
Рэй Фишер

Ray Fisher
АктёрCyborg / Victor Stone
Джереми Айронс

Jeremy Irons
АктёрAlfred
Дайан Лэйн

Diane Lane
АктрисаMartha Kent
Конни Нильсен

Connie Nielsen
АктрисаQueen Hippolyta

Сценаристы

Крис Террио

Chris Terrio
Сценарист
Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Джосс Уидон

Joss Whedon
Сценарист

Продюсеры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Продюсер
Крис Террио

Chris Terrio
Продюсер
Джефф Джонс

Geoff Johns
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Денис Яковлев

Актёр дубляжа

Художники

Джейсон Т. Кларк

Jason T. Clark
Художник
Кристиан Хубанд

Christian Huband
Художник
Хелен Джарвис

Helen Jarvis
Художница
Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Сэмюэл Лик

Samuel Leake
Художник
Кит Пэйн

Keith Pain
Художник

Монтажёры

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр
Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр
Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор