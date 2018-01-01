Wink
Фильмы
Лэйк Плэсид: Озеро страха
Актёры и съёмочная группа фильма «Лэйк Плэсид: Озеро страха»

Режиссёры

Стив Майнер

Steve Miner
Режиссёр

Актёры

Билл Пуллман

Bill Pullman
АктёрJack Wells
Бриджит Фонда

Bridget Fonda
АктрисаKelly Scott
Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрHector Cyr
Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрSheriff Hank Keough
Бетти Уайт

Betty White
АктрисаMrs. Delores Bickerman
Дэвид Льюис

David James Lewis
АктёрWalt Lawson (в титрах: David Lewis)
Тим Диксон

Tim Dixon
АктёрStephen Daniels
Наташа Мальте

Natassia Malthe
АктрисаJanine
Маришка Харгитей

Mariska Hargitay
АктрисаMyra Okubo
Мередит Сэленджер

Meredith Salenger
АктрисаDeputy Sharon Gare

Сценаристы

Дэвид Э. Келли

David E. Kelley
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Э. Келли

David E. Kelley
Продюсер
Майкл Прессман

Michael Pressman
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Андрей Мартынов

Актёр дубляжа
Антонина Кончакова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Маршалл Харви

Marshall Harvey
Монтажёр
Пол Хирш

Paul Hirsch
Монтажёр

Операторы

Дарин Окада

Daryn Okada
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор