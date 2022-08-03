Лэйк Плэсид: Озеро страха (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.31999, Lake Placid
Ужасы, Боевик78 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Майнер
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актриса
Бриджит
Фонда
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Брендан
Глисон
- БУАктриса
Бетти
Уайт
- ДЛАктёр
Дэвид
Льюис
- ТДАктёр
Тим
Диксон
- Актриса
Наташа
Мальте
- МХАктриса
Маришка
Харгитей
- МСАктриса
Мередит
Сэленджер
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Келли
- МППродюсер
Майкл
Прессман
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ДООператор
Дарин
Окада
- Композитор
Джон
Оттмен