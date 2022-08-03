Лэйк Плэсид: Озеро страха
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Лэйк Плэсид: Озеро страха

Лэйк Плэсид: Озеро страха (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.31999, Lake Placid
Ужасы, Боевик78 мин18+

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О фильме

Лэйк Плэсид, тихое озеро, скрытое в девственных заповедных лесах Америки, завораживает своей древней красотой. Но эти спокойные воды окутывает ужасающая тайна, грозящая гибелью тем, кто захочет раскрыть ее.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лэйк Плэсид: Озеро страха»