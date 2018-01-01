Лето (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Лето» жизни легендарной рок-группы восьмидесятых. Фильм Кирилла Серебренникова об авторах «Группы крови».



В Ленинграде тех лет рок играет чуть ли не из каждого магнитофона. Начинающие музыканты собираются в тусовки и стремятся пробраться в богемные круги. Верхушкой рок-�мира восьмидесятых считается Майк Науменко; именно с ним одним жарким днем на Финском заливе знакомится юный Виктор Цой. Майк один из немногих, кто способен оценить талант парня и уровень песен его группы, но вот донести это народу — задача посложнее. На стороне Цоя за его авторское видение борется Наташа, жена Майка, сочувствующая юным музыкантам. Вскоре это понимание перерастает в нечто большее — и творческий путь группы «Кино» осложняет необычный любовный треугольник.



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