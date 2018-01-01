Лето (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
«Лето» жизни легендарной рок-группы восьмидесятых. Фильм Кирилла Серебренникова об авторах «Группы крови».
В Ленинграде тех лет рок играет чуть ли не из каждого магнитофона. Начинающие музыканты собираются в тусовки и стремятся пробраться в богемные круги. Верхушкой рок-�мира восьмидесятых считается Майк Науменко; именно с ним одним жарким днем на Финском заливе знакомится юный Виктор Цой. Майк один из немногих, кто способен оценить талант парня и уровень песен его группы, но вот донести это народу — задача посложнее. На стороне Цоя за его авторское видение борется Наташа, жена Майка, сочувствующая юным музыкантам. Вскоре это понимание перерастает в нечто большее — и творческий путь группы «Кино» осложняет необычный любовный треугольник.
К чему приведут творческие и личные разногласия двух знаковых фигур ленинградского рока? Тео Ю и Ирина Старшенбаум в биографическом фильме «Лето» — смотрите музыкальную драму онлайн на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Кирилл
Серебренников
- Актёр
Рома
Зверь
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Тео
Ю
- Актёр
Филипп
Авдеев
- ЕСАктёр
Евгений
Серзин
- Актёр
Александр
Горчилин
- ВМАктёр
Василий
Михайлов
- Актёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Никита
Ефремов
- ГОАктёр
Герман
Осипов
- Сценарист
Михаил
Идов
- ЛИСценарист
Лили
Идова
- Сценарист
Кирилл
Серебренников
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Мурад
Османн
- МФПродюсер
Михаил
Финогенов
- Продюсер
Павел
Буря
- ДКАктёр дубляжа
Денис
Клявер
- ППАктёр дубляжа
Пётр
Погодаев
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ЮКМонтажёр
Юрий
Карих
- ВООператор
Владислав
Опельянц
- Композитор
Рома
Зверь
- ГОКомпозитор
Герман
Осипов