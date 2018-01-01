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Лето (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Лето
Драмы123 мин18+

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Сюжет

«Лето» жизни легендарной рок-группы восьмидесятых. Фильм Кирилла Серебренникова об авторах «Группы крови».

В Ленинграде тех лет рок играет чуть ли не из каждого магнитофона. Начинающие музыканты собираются в тусовки и стремятся пробраться в богемные круги. Верхушкой рок-мира восьмидесятых считается Майк Науменко; именно с ним одним жарким днем на Финском заливе знакомится юный Виктор Цой. Майк один из немногих, кто способен оценить талант парня и уровень песен его группы, но вот донести это народу — задача посложнее. На стороне Цоя за его авторское видение борется Наташа, жена Майка, сочувствующая юным музыкантам. Вскоре это понимание перерастает в нечто большее — и творческий путь группы «Кино» осложняет необычный любовный треугольник.

К чему приведут творческие и личные разногласия двух знаковых фигур ленинградского рока? Тео Ю и Ирина Старшенбаум в биографическом фильме «Лето» — смотрите музыкальную драму онлайн на портале Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лето»

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