Биография

Рома Зверь — певец, музыкант, актер. Обладатель кинопремий Каннского фестиваля и «Ника». Родился в Таганроге 7 декабря 1977 года. Роман Билык — настоящее имя звезды — увлекся музыкой в школьные годы: освоил игру на гитаре, начал сочинять музыку и стихи, исполнять песни. Окончил строительное училище. Но тяга к музыке в итоге привела будущего певца в столицу, где он стал одним из основателей группы «Звери», которая завоевала большую популярность в нулевых. Коллектив признавали лучшей рок-группой в соответствующей номинации премии Муз-ТВ. Параллельно с музыкальной карьерой Билык окончил режиссерские курсы, занимался организацией выставки собственных фоторабот, был соведущим программы на канале «НТВ», выпустил линию одежды. Помимо музыки, Рома Зверь увлекается кино. В 2011 году он дебютировал в драматическом сериале «Краткий курс счастливой жизни», где исполнил роль ветеринара Сафронова. В биографической картине «Лето» Билык сыграл музыканта Майка Науменко. Роль принесла Роману победы в кинопремиях Каннского фестиваля и «Ника» в номинациях «Лучший саундтрек» и «Открытие года» соответственно. Был одним из сценаристов и кинооператоров ленты «Попытка ревности». В 2025 году ожидается выход картины «Все, что тебя касается», где музыкант выступил в качестве актера, композитора и генерального продюсера.