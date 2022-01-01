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Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид» (мультфильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Когда Лекс и Плу только начинали свое дело, все шло не так уж гладко, как хотелось бы. В их распоряжении была только машина. Денег на остальное не хватало, а клиентов все не было. Однако в один день им улыбнулась удача: они получили купон от пассажира, которому нечем было расплатиться. Купон давал права владения заброшенным астероидом, где-то на окраине вселенной, но Лекс и Плу сразу сообразили: заброшенный астероид — идеальное место для их будущего таксопарка! На астероиде друзья встречают олушу — Грэга, который убежден, что он — единственный владелец астероида!
Но вскоре Лекс и Плу узнают, что астероид может не достаться никому, так как на нем висит множество неоплаченных долгов.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Лина
Иванова
- Актёр
Иван
Калинин
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Антон
Эльдаров
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ПМСценарист
Полина
Минченок
- СЛСценарист
Сергей
Лахтин
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АБКомпозитор
Антон
Булле