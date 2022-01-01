Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид»
Wink
Детям
Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид»
8.72022, Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид»
Мультфильмы, Приключения22 мин6+

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Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид» (мультфильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Когда Лекс и Плу только начинали свое дело, все шло не так уж гладко, как хотелось бы. В их распоряжении была только машина. Денег на остальное не хватало, а клиентов все не было. Однако в один день им улыбнулась удача: они получили купон от пассажира, которому нечем было расплатиться. Купон давал права владения заброшенным астероидом, где-то на окраине вселенной, но Лекс и Плу сразу сообразили: заброшенный астероид — идеальное место для их будущего таксопарка! На астероиде друзья встречают олушу — Грэга, который убежден, что он — единственный владелец астероида!

Но вскоре Лекс и Плу узнают, что астероид может не достаться никому, так как на нем висит множество неоплаченных долгов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Лекс и Плу. Космические таксисты «Купон на астероид»»

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