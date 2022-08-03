Легион
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Легион (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.62010, Legion
Ужасы, Боевик96 мин18+

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О фильме

Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легион»