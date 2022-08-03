Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.

