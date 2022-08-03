Легион (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.62010, Legion
Ужасы, Боевик96 мин18+
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О фильме
Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- СЧРежиссёр
Скотт
Чарльз Стюарт
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Лукас
Блэк
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актриса
Эдрианн
Палики
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- Актёр
Джон
Тенни
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- УХАктриса
Уилла
Холланд
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- Актёр
Деннис
Куэйд
- СЧСценарист
Скотт
Чарльз Стюарт
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ГДПродюсер
Гаррик
Дион
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл