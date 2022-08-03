Курьер из «Рая» (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Курьер из «Рая»
Комедия, Приключения88 мин12+
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О фильме
Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы и обладает удивительным даром — «врать с листа». В маленький городок он отправляется, чтобы помочь другу детства Артему — обычному курьеру, у которого угнали доставшийся ему по странному стечению обстоятельств «Мерседес».
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МХРежиссёр
Михаил
Хлебородов
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Олег
Тактаров
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- НППродюсер
Николай
Попов
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- СКОператор
Сергей
Козлов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов