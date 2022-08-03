Курьер из «Рая» (фильм, 2013) смотреть онлайн

Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы и обладает удивительным даром — «врать с листа». В маленький городок он отправляется, чтобы помочь другу детства Артему — обычному курьеру, у которого угнали доставшийся ему по странному стечению обстоятельств «Мерседес».

