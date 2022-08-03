Курьер из «Рая»
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Курьер из «Рая»

Курьер из «Рая» (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Курьер из «Рая»
Комедия, Приключения88 мин12+

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О фильме

Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы и обладает удивительным даром — «врать с листа». В маленький городок он отправляется, чтобы помочь другу детства Артему — обычному курьеру, у которого угнали доставшийся ему по странному стечению обстоятельств «Мерседес».

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курьер из «Рая»»