Круиз по джунглям (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

«Круиз по джунглям» — фильм-приключение о поисках древнего артефакта, основанный на одноименном аттракционе знаменитого парка Уолта Диснея. Звезда «Джуманджи: Зов джунглей» Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в коме�дийном фэнтези от режиссера триллера «Воздушный маршал».



Европа охвачена «испанкой». Смелая исследовательница Лили Хоутон отправляется в опасное путешествие по амазонским джунглям в поисках древнего дерева: согласно легенде его цветок способен исцелить от любой болезни. Девушка-археолог нанимает харизматичного и загадочного капитана Фрэнка Вулфа, чтобы тот провел ее по опасным водам Амазонки. Фрэнку, Лили и ее младшему брату предстоит столкнуться не только с дикими животными, но и смертельными ловушками, которые для них подготовила конкурирующая экспедиция. Удастся ли героям раскрыть древние секреты джунглей?



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