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Круиз по джунглям (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
«Круиз по джунглям» — фильм-приключение о поисках древнего артефакта, основанный на одноименном аттракционе знаменитого парка Уолта Диснея. Звезда «Джуманджи: Зов джунглей» Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в коме�дийном фэнтези от режиссера триллера «Воздушный маршал».
Европа охвачена «испанкой». Смелая исследовательница Лили Хоутон отправляется в опасное путешествие по амазонским джунглям в поисках древнего дерева: согласно легенде его цветок способен исцелить от любой болезни. Девушка-археолог нанимает харизматичного и загадочного капитана Фрэнка Вулфа, чтобы тот провел ее по опасным водам Амазонки. Фрэнку, Лили и ее младшему брату предстоит столкнуться не только с дикими животными, но и смертельными ловушками, которые для них подготовила конкурирующая экспедиция. Удастся ли героям раскрыть древние секреты джунглей?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- ДУАктёр
Джек
Уайтхолл
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Пол
Джаматти
- ЭНАктёр
Энди
Найман
- ФМАктёр
Филипп
Максимилиан
- Актёр
Дани
Ровира
- МГСценарист
Майкл
Грин
- Сценарист
Гленн
Фикарра
- Сценарист
Джон
Рекуа
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Бо
Флинн
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- АКАктёр дубляжа
Артем
Крылов
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард