Кровавый алмаз (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.22006, Blood Diamond
Триллер, Драма137 мин18+
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О фильме
1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий контрабандист, специальность которого — бриллианты.
СтранаСША, Германия
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Арнольд
Вослу
- Актёр
Майкл
Шин
- ККАктёр
Карузо
Кеперс
- ДХАктёр
Дэвид
Хэрвуд
- БУАктёр
Бейзил
Уоллес
- ДМАктёр
Джими
Мистри
- ЭКАктёр
Энтони
Коулмэн
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ливитт
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ПВХудожник
Питер
Венхам
- НДХудожница
Найла
Диксон
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард