Кровавый алмаз
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Кровавый алмаз

Кровавый алмаз (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.22006, Blood Diamond
Триллер, Драма137 мин18+

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О фильме

1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий контрабандист, специальность которого — бриллианты.

Страна
США, Германия
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый алмаз»