Красный воробей
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Красный воробей

Красный воробей (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Red Sparrow
Боевик, Драма134 мин18+

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О фильме

Прима-балерина Большого театра Вероника Егорова во время выступления получает травму, которая перечеркивает ее карьеру. На помощь девушке приходит влиятельный дядя из ФСБ, и она оказывается втянутой в опасные шпионские игры.

Страна
США, Венгрия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный воробей»