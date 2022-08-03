Красный воробей (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Red Sparrow
Боевик, Драма134 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
Джереми
Айронс
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- ДМСценарист
Джейсон
Мэттьюс
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- Продюсер
Питер
Чернин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- Оператор
Джо
Уиллемс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард