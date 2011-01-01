Ковбои против пришельцев (фильм, 2011) смотреть онлайн

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Главный герой фильма Джейк Лонерган (Дэниел Крейг) просыпается в неизвестном ему месте и со стертой памятью. На своем запястье он обнаруживает необычный браслет, а с воздуха на него нападают странные существа, которые хотят забрать несколько мирных жителей с собой. В городе начинается паника, народ напуган. Смелый и решительный Джейк решает помочь жителям города. Тем более что сделать это может только он, ведь специальный бластер, который находится на его руке – единственное верное оружие против этих монстров.

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