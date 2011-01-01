Ковбои против пришельцев (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Фильм «Ковбои против пришельцев» понравится тем, кто без ума от комиксов и невероятного экшена. Смотрите фильм «Ковбои против пришельцев» онлайн бесплатно и без регистрации.
Главный герой фильма Джейк Лонерган (Дэниел Крейг) просыпается в неизвестном ему месте и со стертой памятью. На своем запястье он обнаруживает необычный браслет, а с воздуха на него нападают странные существа, которые хотят забрать несколько мирных жителей с собой. В городе начинается паника, народ напуган. Смелый и решительный Джейк решает помочь жителям города. Тем более что сделать это может только он, ведь специальный бластер, который находится на его руке – единственное верное оружие против этих монстров.
Режиссер Джон Фавро попытался совместить в одной картине несколько жанров: от вестерна до фантастического боевика. А вот получилось у него или нет, решайте сами, посмотрев фильм «Ковбои против пришельцев» на нашем сайте в хорошем качестве и без регистрации.
Ковбои против пришельцев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фавро
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- АБАктёр
Адам
Бич
- Актёр
Пол
Дано
- Актёр
Ноа
Рингер
- Актёр
Кит
Кэрредин
- РМАктёр
Рауль
Макс Трухильо
- Актёр
Клэнси
Браун
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- МФСценарист
Марк
Фергус
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- Продюсер
Роберто
Орси
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- КМХудожница
Карен
Мантей
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс