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Кот в сапогах 3D

Кот в сапогах 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Puss in Boots 3D
Мультфильм, Боевик86 мин6+

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О фильме

Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых любимых персонажей из Шрэка — котом в сапогах. Это поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кот в сапогах 3D»