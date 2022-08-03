Кот в сапогах 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Puss in Boots 3D
Мультфильм, Боевик86 мин6+
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О фильме
Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых любимых персонажей из Шрэка — котом в сапогах. Это поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.
СтранаСША, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КМРежиссёр
Крис
Миллер
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- КМАктриса
Констанс
Мари
- Актёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Майк
Митчелл
- РДАктёр
Рич
Дитль
- РКАктёр
Райан
Крего
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Штейнберг
- ТУСценарист
Том
Уилер
- БЛСценарист
Брайан
Линч
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- ЧХПродюсер
Чед
Хаммес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман