Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых любимых персонажей из Шрэка — котом в сапогах. Это поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.

