Детям
Кот в сапогах 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Кот в сапогах 3D»

Режиссёры

Крис Миллер

Chris Miller
Режиссёр

Актёры

Антонио Бандерас

Antonio Banderas
АктёрPuss in Boots
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаKitty Softpaws
Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрHumpty Alexander Dumpty
Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрJack
Эми Седарис

Amy Sedaris
АктрисаJill
Констанс Мари

Constance Marie
АктрисаImelda
Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
АктёрMoustache Man / Comandante
Майк Митчелл

Mike Mitchell
АктёрAndy Beanstalk
Рич Дитль

Rich Dietl
АктёрBounty Hunter
Райан Крего

Ryan Crego
АктёрLuis

Сценаристы

Дэвид Х. Штейнберг

David H. Steinberg
Сценарист
Том Уилер

Tom Wheeler
Сценарист
Брайан Линч

Brian Lynch
Сценарист
Уильям Дэвис

William Davies
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Продюсер
Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
Продюсер
Чед Хаммес

Chad Hammes
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Марина Бакина

Актриса дубляжа

Художники

Айзис Массенден

Isis Mussenden
Художница

Композиторы

Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор