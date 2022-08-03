Королевство
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Королевство (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, The Kingdom
Боевик, Драма105 мин18+

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О фильме

Четверо агентов ФРБ отправляются на Ближний Восток, чтобы расследовать теракт, произошедший на американском объекте, и найти некого Абу Хамза, предположительно главу террористов.

Страна
США, Германия, ОАЭ
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство»