Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
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Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски

Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.82013, This Is the End
Комедии, Фантастика102 мин18+

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Сюжет

Джей Барушель приезжает в Лос-Анджелес, чтобы посетить старого друга и коллегу, актера Сета Рогена, на новоселье, которое организовывает Джеймс Франко. Барушель чувствует себя неуютно среди такого количества людей. Роген, чтобы немного успокоить друга, сопровождает его в магазин за сигаретами. В магазине лучи синего света с неба вдруг унесли несколько покупателей. Перепуганные Роген и Барушель бегут в дом Франко на фоне взрывов, автомобильных аварий, а также массового хаоса...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

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