Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.82013, This Is the End
Комедии, Фантастика102 мин18+
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Сюжет
Джей Барушель приезжает в Лос-Анджелес, чтобы посетить старого друга и коллегу, актера Сета Рогена, на новоселье, которое организовывает Джеймс Франко. Барушель чувствует себя неуютно среди такого количества людей. Роген, чтобы немного успокоить друга, сопровождает его в магазин за сигарета�ми. В магазине лучи синего света с неба вдруг унесли несколько покупателей. Перепуганные Роген и Барушель бегут в дом Франко на фоне взрывов, автомобильных аварий, а также массового хаоса...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Сет
Роген
- Режиссёр
Эван
Голдберг
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Джона
Хилл
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- Актёр
Майкл
Сера
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актриса
Рианна
- Сценарист
Сет
Роген
- Сценарист
Эван
Голдберг
- ДССценарист
Джейсон
Стоун
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Сет
Роген
- Продюсер
Джей
Барушель
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман