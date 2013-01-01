Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Джей Барушель приезжает в Лос-Анджелес, чтобы посетить старого друга и коллегу, актера Сета Рогена, на новоселье, которое организовывает Джеймс Франко. Барушель чувствует себя неуютно среди такого количества людей. Роген, чтобы немного успокоить друга, сопровождает его в магазин за сигарета�ми. В магазине лучи синего света с неба вдруг унесли несколько покупателей. Перепуганные Роген и Барушель бегут в дом Франко на фоне взрывов, автомобильных аварий, а также массового хаоса...



Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.