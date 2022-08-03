Мэг Олтман с дочерью Сарой въехала в свой только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Хороший дом, в хорошем районе, казалось бы идеальное место для жизни. Помимо всего прочего дом оборудован так называемой «аварийной комнатой» в которой можно спрятаться, если в дом залезут воры. Злодеи не заставили себя ждать…

