Комната страха (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.72002, Panic Room
Триллер, Криминал107 мин18+
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О фильме
Мэг Олтман с дочерью Сарой въехала в свой только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Хороший дом, в хорошем районе, казалось бы идеальное место для жизни. Помимо всего прочего дом оборудован так называемой «аварийной комнатой» в которой можно спрятаться, если в дом залезут воры. Злодеи не заставили себя ждать…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- Актёр
Джаред
Лето
- ПБАктёр
Патрик
Бошо
- ЭМАктриса
Энн
Магнусон
- ИБАктёр
Иэн
Бьюкэнэн
- Актёр
Пол
Шульц
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Продюсер
Дэвид
Кепп
- Продюсер
Гэвин
Полон
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- КНХудожник
Кит
Нили
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ЖДХудожница
Жаклин
Джейкобсон Скарфо
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- ЭУМонтажёр
Энгус
Уолл
- КУОператор
Конрад
У. Холл
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- Композитор
Говард
Шор