Комната страха
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Комната страха

Комната страха (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.72002, Panic Room
Триллер, Криминал107 мин18+

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О фильме

Мэг Олтман с дочерью Сарой въехала в свой только что купленный дом, ранее принадлежащий миллионеру. Хороший дом, в хорошем районе, казалось бы идеальное место для жизни. Помимо всего прочего дом оборудован так называемой «аварийной комнатой» в которой можно спрятаться, если в дом залезут воры. Злодеи не заставили себя ждать…

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комната страха»