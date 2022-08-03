Коллектор (фильм, 2016) смотреть онлайн

Психологический триллер о коллекторе-виртуозе, который впервые сам стал жертвой.



Артур — профессиональный коллектор; уже много лет он путем манипуляций заставляет людей возвращать долги. Его услуги ценятся крайне высоко, пока однажды кто-то из пострадавших от его психологических трюков не решает отомстить. Коллектор попадает в тупик: из-за слитого в интернет видео он сильно скомпрометирован и рискует потерять не только работу, но и свободу. У запертого в офисе Артура есть только одна ночь, чтобы выяснить, кто виновник его проблем, и выпутаться из ситуации. Теперь на месте манипулятора не он сам, а таинственный голос в телефоне... Какой будет развязка этой странной цепочки событий?



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