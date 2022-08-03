Коллектор (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Психологический триллер о коллекторе-виртуозе, который впервые сам стал жертвой.
Артур — профессиональный коллектор; уже много лет он путем манипуляций заставляет людей возвращать долги. Его услуги ценятся крайне высоко, пока однажды кто-то из пострадавших от его психологических трюков не решает отомстить. Коллектор попадает в тупик: из-за слитого в интернет видео он сильно скомпрометирован и рискует потерять не только работу, но и свободу. У запертого в офисе Артура есть только одна ночь, чтобы выяснить, кто виновник его проблем, и выпутаться из ситуации. Теперь на месте манипулятора не он сам, а таинственный голос в телефоне... Какой будет развязка этой странной цепочки событий?
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Алексей
Красовский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Ксения
Буравская
- Актриса
Полина
Агуреева
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Валентина
Лукащук
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- НТАктёр
Никита
Тюнин
- Актриса
Татьяна
Лазарева
- АКСценарист
Алексей
Красовский
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ДРПродюсер
Дмитрий
Руженцев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- ОМХудожница
Ольга
Максакова
- АБМонтажёр
Артём
Барышников
- ДФОператор
Денис
Фирстов
- Композитор
Дмитрий
Селипанов