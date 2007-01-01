Код апокалипсиса (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.72007, Код апокалипсиса
Боевики, Приключения105 мин18+
Сюжет
Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подлодки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется одиннадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ВШРежиссёр
Вадим
Шмелев
- Актриса
Анастасия
Заворотнюк
- Актёр
Венсан
Перес
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Олег
Штефанко
- Актёр
Оскар
Кучера
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ГТАктёр
Георгий
Тесля-Герасимов
- Актриса
Анжелика
Каширина
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- ВШСценарист
Вадим
Шмелев
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- СБПродюсер
Сергей
Баженов
- АДПродюсер
Аркадий
Данилов
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов