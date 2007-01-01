Код апокалипсиса
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Код апокалипсиса

Код апокалипсиса (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.72007, Код апокалипсиса
Боевики, Приключения105 мин18+

Сюжет

Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подлодки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется одиннадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код апокалипсиса»

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