Код апокалипсиса (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подлодки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется одиннадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо.



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