Кловерфилд, 10 (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Не выходи из бункера, не совершай ошибку. Напряженный психологический триллер «Кловерфилд, 10» — фильм 2016 года, который мастерски играет на чувстве неопределенности и держит зрителя в тревоге до последней минуты.
После автомобильной аварии Мишель приходит в себя в подземном бункере. Ее спаситель — суровый и замкнутый Говард — утверждает, что на поверхности произошла химическая атака, и выходить наружу смертельно опасно. Третий обитатель убежища — молодой парень Эммет, у которого своя версия случившегося. Поначалу Мишель вынуждена принимать правила Говарда, но чем дольше она наблюдает за его поведением, тем сильнее подозревает, что тот не просто параноик — возможно, он опаснее, чем любой внешний враг. И бункер, который еще недавно воспринимался как безопасное убежище, становится превращается в ловушку.
Фильм «Кловерфилд, 10» понравится ценителям камерных триллеров с мощным напряжением и неожиданными сюжетными поворотами. Режиссер Дэн Трахтенберг напоминает, что порою настоящий ужас — не то, что скрывается в темноте, а тот, кто сидит с вами за одним столом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- Режиссёр
Дэн
Трахтенберг
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- Актёр
Дуглас
М. Гриффин
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
Брэдли
Купер
- ФМАктёр
Фрэнк
Моттек
- Сценарист
Дэмьен
Шазелл
- ДКСценарист
Джош
Кэмпбелл
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- РДПродюсер
Роберт
Дж. Дорманн
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ММХудожница
Мэган
МакЛафлин
- СГМонтажёр
Стефан
Грубе
- ДКОператор
Джефф
Каттер
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири