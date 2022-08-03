Кловерфилд, 10 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Не выходи из бункера, не совершай ошибку. Напряженный психологический триллер «Кловерфилд, 10» — фильм 2016 года, который мастерски играет на чувстве неопределенности и держит зрителя в тревоге до последней минуты.



После автомобильной аварии Мишель приходит в себя в подземном бункере. Ее спаситель — суровый и замкнутый Говард — утверждает, что на поверхности произошла химическая атака, и выходить наружу смертельно опасно. Третий обитатель убежища — молодой парень Эммет, у которого своя версия случившегося. Поначалу Мишель вынуждена принимать правила Говарда, но чем дольше она наблюдает за его поведением, тем сильнее подозревает, что тот не просто параноик — возможно, он опаснее, чем любой внешний враг. И бункер, который еще недавно воспринимался как безопасное убежище, становится превращается в ловушку.



Фильм «Кловерфилд, 10» понравится ценителям камерных триллеров с мощным напряжением и неожиданными сюжетными поворотами. Режиссер Дэн Трахтенберг напоминает, что порою настоящий ужас — не то, что скрывается в темноте, а тот, кто сидит с вами за одним столом.

