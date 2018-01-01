Wink
Фильмы
Кловерфилд, 10
Актёры и съёмочная группа фильма «Кловерфилд, 10»

Режиссёры

Дэн Трахтенберг

Dan Trachtenberg
Режиссёр

Актёры

Джон Гудман

John Goodman
АктёрHoward
Мэри Элизабет Уинстэд

Mary Elizabeth Winstead
АктрисаMichelle
Джон Галлахер мл.

John Gallagher Jr.
АктёрEmmett
Дуглас М. Гриффин

Douglas M. Griffin
АктёрDriver
Сюзанн Крайер

Suzanne Cryer
АктрисаWoman
Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрBen
Фрэнк Моттек

Frank Mottek
Актёр

Сценаристы

Дэмьен Шазелл

Damien Chazelle
Сценарист
Джош Кэмпбелл

Josh Campbell
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Брайан Берк

Bryan Burk
Продюсер
Роберт Дж. Дорманн

Robert J. Dohrmann
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Мэган МакЛафлин

Meagan McLaughlin
Художница

Монтажёры

Стефан Грубе

Stefan Grube
Монтажёр

Операторы

Джефф Каттер

Jeff Cutter
Оператор

Композиторы

Бэр Маккрири

Bear McCreary
Композитор