Kingsman: Секретная служба HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Kingsman: The Secret Service HD
Боевики, Комедии123 мин18+
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Сюжет
Эггси мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри, агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Гарри предложил Эггси пройти обучение и стать новым членом их команды.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Криминал
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Марк
Стронг
- СКАктриса
Софи
Куксон
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
София
Бутелла
- СЯАктриса
Саманта
Янус
- Актёр
Джефф
Белл
- Актёр
Марк
Хэмилл
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- МВСценарист
Мэттью
Вон
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДГСценарист
Дэйв
Гиббонс
- Продюсер
Адам
Болинг
- ДРПродюсер
Дэвид
Рейд
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- ДГПродюсер
Дэйв
Гиббонс
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Виктор
Вержбицкий
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ДМХудожник
Дэвид
Морисон
- ДУХудожница
Дженнифер
Уильямс
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон