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Kingsman: Секретная служба HD

Kingsman: Секретная служба HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Kingsman: The Secret Service HD
Боевики, Комедии123 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эггси мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри, агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира. Гарри предложил Эггси пройти обучение и стать новым членом их команды.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Kingsman: Секретная служба HD»

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