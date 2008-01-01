Хортон (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.62008, Horton Hears a Who!
Мультфильм, Семейный83 мин6+
О фильме
Хортон - добрый слоненок, способный чувствовать и видеть то, что недоступно другим зверям. Услышав писк о помощи с простой пушинки на клевере, он узнает, что в цветке существует целый город!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джимми
Хейуорд
- СМРежиссёр
Стив
Мартино
- Актёр
Джим
Керри
- Актёр
Стив
Карелл
- КБАктриса
Кэрол
Бёрнетт
- Актёр
Уилл
Арнетт
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Дэн
Фоглер
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Эми
Полер
- ДПАктриса
Джейми
Прессли
- СПСценарист
Синко
Пол
- КДСценарист
Кен
Даурио
- ДССценарист
Доктор
Сюсс
- БАПродюсер
Брюс
Андерсон
- ОГПродюсер
Одри
Гейсел
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- Актёр дубляжа
Тимур
Батрутдинов
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- Актёр дубляжа
Александр
Ревва
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ТКХудожник
Томас
Кардон
- ТНМонтажёр
Тим
Нордквист
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл