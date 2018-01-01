Wink
Фильмы
Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)
Актёры и съёмочная группа фильма «Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хочу как ты (по версии Кураж-Бамбей)»

Режиссёры

Дэвид Добкин

Дэвид Добкин

David Dobkin
Режиссёр

Актёры

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Ryan Reynolds
АктёрMitch Planko
Джейсон Бейтман

Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрDave Lockwood
Лесли Манн

Лесли Манн

Leslie Mann
АктрисаJamie Lockwood
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд

Olivia Wilde
АктрисаSabrina McKay
Алан Аркин

Алан Аркин

Alan Arkin
АктёрMitch's Dad
Мирсея Монро

Мирсея Монро

Mircea Monroe
АктрисаTatiana
Грегори Итцин

Грегори Итцин

Gregory Itzin
АктёрFlemming Steel
Нед Шмидтке

Нед Шмидтке

Ned Schmidtke
АктёрTed Norton
Ло Минг

Ло Минг

Lo Ming
АктёрKen Kinkabe
Сидни Рувьер

Сидни Рувьер

Sydney Rouviere
АктрисаCara Lockwood

Сценаристы

Джон Лукас

Джон Лукас

Jon Lucas
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Добкин

Дэвид Добкин

David Dobkin
Продюсер
Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Джозеф М. Караччоло мл.

Joseph M. Caracciolo Jr.
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Данил Щебланов

Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Артем Карапетян

Артем Карапетян

Актёр дубляжа

Художники

Иэн Грейси

Иэн Грейси

Ian Gracie
Художник
Бетси Хайман

Бетси Хайман

Betsy Heimann
Художница

Монтажёры

Ли Хэксалл

Ли Хэксалл

Lee Haxall
Монтажёр
Грег Хейден

Грег Хейден

Greg Hayden
Монтажёр

Операторы

Эрик Алан Эдвардс

Эрик Алан Эдвардс

Eric Alan Edwards
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор